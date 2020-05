Intervenuto ai microfoni de “Le Parisien”, Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato dell’atmosfera surreale che ha vissuto durante il lockdown in una città normalmente molto viva come Roma: «Roma è una città sempre affollata, vivace e felice. Durante questo periodo era quasi morta. Congelata. Sembrava un film catastrofico. Ora si sta riprendendo. Si vede già dal mio quartiere. Di solito c’è sempre rumore e vita. A marzo e aprile, quando ero in giardino con le mie figlie, c’era una sensazione di vuoto, di niente. Era strano, ma ci dovevamo convivere. Ora, c’è di nuovo movimento, le persone tornano a passeggiare. Sono felice persino di vedere ripassare le macchine. Fa bene al morale».