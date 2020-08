La Roma ha terminato anzitempo la sua stagione pochi giorni fa; l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia lascia poco spazio alle recriminazioni, ma quel che è certo è che il portiere giallorosso Pau Lopez si è dimostrato non troppo lucido nell’incontro con gli spagnoli. Non è la prima volta in questo campionato che l’estremo difensore si lascia andare ad interventi goffi e grossolani, per questo motivo i nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, potrebbero già mettere a segno il primo colpo della loro nuova era, assicurandosi un elemento di livello per la porta. Come riportato su “Romagiallorossa.it”, l’ex Betis è sul mercato, ma la cessione potrebbe essere meno semplice del previsto: i circa 20 milioni di euro spesi da Pallotta per portarlo alla Capitale costringono il club a trovare una squadra disposta a sborsare una cifra simile, onde evitare una dolorosa minusvalenza. Negli ultimi giorni si è parlato di uno scambio con Sirigu, giocatore che però è sulla lista dei desideri di diverse società.