La Roma di Jose Mourinho sta progettando la campagna acquisti estiva.

Infatti secondo quanto riporta “Sky Sport”, i giallorossi starebbero puntando su Andrea Belotti, attaccante del Torino ed ex centravanti del Palermo, in vista della prossima stagione. La squadra capitolina è pronta a offrire 15 milioni di euro per l’attaccante granata, considerando che il suo contratto scadrà nel 2022.