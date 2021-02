Tregua tra Dzeko e Fonseca.

Come si legge su “TMW” il bosniaco è tornato ad allenarsi in gruppo, in quanto il mercato si è concluso. Mercato finito e rientro in gruppo di Edin Dzeko.





Il centravanti potrà dunque tornare a disposizione dell’allenatore già dalla gara contro la Juventus in programma per sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium.