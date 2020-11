Disavventura per Paulo Fonseca, allenatore della Roma, che è stato derubato in casa mentre guidava l’allenamento dei giallorossi in vista della Fiorentina.

Secondo quanto riporta “Il Messaggero” i ladri avrebbero rubato tre orologi dal valore di 100 mila euro.





Molto probabilmente si è trattato di un’opera da parte di alcuni “professionisti” del settore, visto che hanno disinserito l’allarme e non hanno lasciato alcuna traccia, né impronta.