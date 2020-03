L’attaccante della Roma Mkhitaryan sta disputando, oltre qualche piccolo fastidio fisico, una buona stagione in maglia giallorossa. A notare le prestazioni del giocatore, oltre alla Roma, c’è senza dubbio anche l’Arsenal, proprietaria del cartellino. Lo stesso tecnico degli inglesi ha affermato che la dirigenza sta monitorando continuamente la stagione del giocatore, per tale motivo non si escluderebbe la possibilità di un suo rientro alla base. Ecco qui di seguito le parole di Arteta: «Mi è sempre piaciuto. E’ il tipo di giocatore che starebbe bene in qualsiasi squadra, ma ha bisogno di essere in condizione con continuità. La sua permanenza è una possibilità che abbiamo e la valuteremo. Monitoriamo tutti i giocatori che sono in prestito, è una nostra responsabilità. Miki ha fatto molto bene nelle ultime partite, sappiamo che giocatore è stato, il suo passato, abbiamo bisogno di avere tutte le informazioni per prendere la decisione giusta». Situazione che entrerà nel vivo proprio quando il prestito del giocatore terminerà.