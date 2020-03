Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus si starebbe guardando attorno in merito ai giocatori in scadenza. I bianconeri, come testimoniano numerosi colpi negli ultimi anni, non sono di certo nuovi ad operazioni del genere. Le ultime idee di mercato finite sul taccuino della dirigenza bianconera sono l’ala del Chelsea Willian e il terzino del PSG Kurzawa. Situazione da monitorare, la Juventus tenta altri colpi a zero.