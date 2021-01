Nella mattinata di oggi è circolato l’interesse del Palermo per Gabriele Rolando (CLICCA QUI) e i tifosi rosanero, consapevoli che il terzino ex Sampdoria sarebbe un lusso per la categoria, hanno anche un po’ sognato. Questo, però, al momento, è destinato a rimanere tale.

Rolando che nella stagione 2017/2018 ha indossato i coloro rosanero ai quali è rimasto legato, sarebbe felice di tornare ad indossarli. Ma al momento, secondo quando appreso dalla nostra redazione, la dirigenza di viale del Fante non si è fatta avanti per il terzino classe ’95.





Sul calciatore ci sono altri club di Serie C, in particolare il Bari, che cerca rinforzi utili per agganciare la Ternana e giocarsi fino alla fine la promozione nella serie cadetta.