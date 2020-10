Robinho, ex Milan e Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”: «Sono davvero felice di tornare al Santos: questa è la mia squadra, la mia casa, la società che ieri mi ha fatto realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista e che oggi mi ha dato un’altra grande opportunità per restare nel calcio».

«La gioia che provo in questo momento è immensa, non riesco a descriverla a parole. Italia? Com’è che si dice in italiano? Giocare in Serie A è tanta roba (ride, ndr)… Diciamo che ho avuto la possibilità di giocare in tante squadre fuori dal Brasile, ma oggi ho scelto col cuore. Il Santos è la mia casa, molto più di una semplice squadra di calcio per me».





«Firma per 230 euro al mese? È tutto vero, ma sinceramente non mi piace neanche che se ne parli più di tanto. In questa emergenza planetaria tutti dobbiamo fare la nostra piccola parte e io ho scelto di giocare praticamente gratis per questi cinque mesi di contratto. Il Santos oggi ha bisogno di me, proprio come io avevo bisogno del Santos all’epoca dei miei esordi nel calcio. Ci dobbiamo tutti adattare».