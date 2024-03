Robinho e Dani Alves condannati per stupro, Felipe Melo: «Se fosse stata mia figlia non sarei qui»

Felipe Melo ha rilasciato un’intervista in cui fa riferimento ai suoi ex compagni di nazionale Robinho e Dani Alves, entrambi condannati per stupro.

Ecco le sue parole:

«Ho una figlia di 15 anni. Se fosse stata mia figlia, non credo che sarei qui per rilasciare questa intervista. Penso che gli esseri umani debbano essere rispettati, sia donne che uomini. Il calcio non permetterà loro di giocare più, ma non potranno nemmeno chiudergli le porte, perché avranno pagato per quello che hanno fatto. Secondo la legge degli uomini devono pagare. Penso anzi che la pena sia lieve, Dani Alves è già stato rilasciato dal carcere. Credo che sia poco per chi ha fatto questo a una donna. Immaginate cosa prova la ragazza, i suoi genitori. Abbiamo il dovere di educare i nostri figli affinché questo non accada».