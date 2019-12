Protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile” su Trm Andrea Rizzo Pinna, ecco alcune parole rilasciate dal rosanero in merito alla notte delle leggende: «Miccoli? I brividi quando entri in uno stadio come il Barbera e Miccoli ti parla un’emozione indescrivibile. Mi ha detto che la maglia è pesante e di dimostrare quello che sono».