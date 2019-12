Protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile” su Trm Andrea Rizzo Pinna, ecco alcune parole rilasciate dal rosanero: «Come in ogni squadra e in ogni società ci sono delle scelte tecnico. Ci sono delle settimane in cui sta bene e stai meno bene. Ad un giocatore non piace stare in panchina, è normale che mi piacerebbe avere più spazio. Cosa è cambiato rispetto al ritiro? Nulla, il Rizzo Pinna di allora è il Rizzo Pinna di adesso, non è diventato più scarso».