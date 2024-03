Rivoluzione Milan, Conte vince il primo derby | ‘Furto’ in casa Inter: lo porta con sé in rossonero

Il Milan prova ad assicurarsi il giocatore e supera l’Inter nella trattativa: regalo per convincere Antonio Conte

Il Milan prepara un colpo da regalare a quello che potrebbe diventare il suo nuovo allenatore. Antonio Conte, che in estate potrebbe accasarsi a Milano stavolta sponda rossonera infatti, sarà come noto molto esigente dal mercato, e la società vuole farsi trovare pronta.

In questo senso il diavolo è chiamato a rifondare alcuni reparti, tra partenze e bocciature, e nelle scorse ore indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna hanno parlato di una trattativa che può decollare. Sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter, ma il Milan avrebbe superato di recente i nerazzurri. Si tratta di un esperto difensore centrale apprezzato dallo stesso Conte, che può ricoprire diversi ruoli della retroguardia.

Il Milan in estate potrebbe avere bisogno di essere puntellato in difesa, con la probabile partenza di Simon Kjaer – contratto in scadenza – e di Simici. Il giovane, che non ha ancora rinnovato, potrebbe sì accordarsi alla prima squadra definitivamente durante la prossima stagione, ma le decisioni definitive sul suo futuro non sono state ancora prese.

Milan, priorità alla difesa: occhi sulla Premier League

I rossoneri daranno priorità a due reparti in estate: l’attacco e la difesa. I difensori centrali, che hanno sostituito gli infortunati Kalulu e Tomori quest’anno non sono sembrati all’altezza del livello, e Moncada insieme ad Ibra e Furlani vuole regalare al prossimo tecnico del Milan una difesa importante. In queste ore come riportato da Fichajes.com, il Milan sarebbe molto interessato a Jakub Kiwior.

Il giocatore sarebbe seguito anche dall’Inter, ma i rossoneri al momento sarebbero avanti nella trattativa. In estate può decollare l’operazione, con il diavolo che in questo modo potrebbe anche convincere il suo grande obiettivo per la panchina, ossia Antonio Conte. L’ex Tottenham gradirebbe il rinforzo, classe 2000, che conosce le grandi piazze e ha dimostrato personalità e qualità. Kiwior adesso all’Arsenal non sarebbe un intoccabile per Arteta, e i gunners potrebbero lasciarlo partire in estate anche a un prezzo contenuto.

Milan, Jakub Kiwior per il modulo di Conte

Gamba da terzino, seppur difensore centrale, piede sinistro e 190 cm. Jakub Kiwior potrebbe essere il braccetto sinistro perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte. Il giocatore, che gode della stima dell’allenatore, militato infatti in Premier dal gennaio 2023, quando fu acquistato dall’Arsenal per 25 milioni di euro.

Quest’anno sono state 5 le presenze in Champions League, 16 in Premier League, ma con l’infortunio di Zinchenko, Kiwior ha trovato spazio anche come terzino. La duttilità che sta cercando il Milan, e il profilo che sembra perfetto per il modulo di Conte che potrebbe sostituire Pioli a fine stagione.