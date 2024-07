Ritiro Palermo, Nikolaou si presenta: «Contento di essere qui, c’è un progetto importantissimo»

Nono giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il difensore rosanero Dimitrios Nikolaou si è presentato alla stampa rilasciando le seguenti parole:

«Sono molto contento di essere al Palermo. Il club è importantissimo. Sono venuto qua perché ho visto un progetto importante, la società ha voglia di lavorare e ti dà tutto. Con Dionisi abbiamo un buon rapporto, abbiamo vinto il campionato a Empoli, ti fa migliorare. Darò tutto quello che ho. Ho scelto il 43 perché è stato il mio primo numero da piccolino. Tutti mi hanno parlato bene del Palermo, ci sono tanti tifosi appassionati. C’è tanto entusiasmo. Il progetto è importantissimo, c’è grande organizzazione, danno tutto per migliorarsi. Il gol? A me interessa non prenderne, avanti ci sono altri per segnare»