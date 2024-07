Ritiro Palermo, decimo giorno a Livigno: Segre e Stulac lavorano a parte, Ranocchia interrompe l’allenamento (VIDEO)

Continua la seduta mattutina del Palermo a Livigno nel decimo giorno di ritiro.

Iniziano le esercitazioni offensive per centrocampisti e attaccanti. Lo sviluppo dell’azione prevede il 3-3. In campo non ci sono Segre, Stulac e Ranocchia, che ha interrotto anzitempo l’allenamento per un fastidio al piede sinistro.

