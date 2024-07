Ritiro Palermo, decimo giorno a Livigno: il presidente Mirri assiste alla seduta mattutina (VIDEO)

Inizia il decimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo.

I rosanero sono scesi in campo per la seduta mattutina sul campo del Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda dove è presente anche il presidente rosanero Dario Mirri.

In campo ci sono i difensori, che iniziano l’attivazione. Insieme ai compagni c’è anche Pietro Ceccaroni, si tratta del primo allenamento in gruppo per l’ex Venezia.

Iniziano le esercitazioni col pallone. In campo ci sono Ceccaroni, Buttaro, Nikolaou, Diakité, Graves, Devetak, Lucioni e Peda.

