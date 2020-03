Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, alcuni ragazzi si sono affrontati a viso aperto in un parco di Milano. Secondo quanto riportato da “Milanotoday.it”, alcuni di loro, che indossavano le mascherine anti Covid-19, erano armati di bastoni, catene e coltelli. E’ accaduto nella zona di Quarto Oggiaro. Per vedere il video che riprende le scene (CLICCA QUI).