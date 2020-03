L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta il messaggio conferito da Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, diretto a tutti gli italiani che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus. Ecco quanto riportato: «Sono orgoglioso della risposta che sta arrivando dagli italiani, che con i loro comportamenti responsabili stanno contribuendo a contrastare il diffondersi del contagio. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo ricordarci che siamo solo all’inizio, il picco del contagio non è ancora arrivato. Dobbiamo proseguire tutti insieme, nessuno escluso. La sfida per tutti è tenere alta la guardia, insistere in questo impegno collettivo ed evitare che anche comportamenti sbagliati compromettano lo sforzo di un intero Paese. Sono i sacrifici di oggi a rendere grande la vittoria di domani. Il premier Giuseppe Conte, 55 anni”.