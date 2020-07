Ha fatto scalpore la rissa a Mondello dello scorso 6 giugno, poi finita nel sangue. Secondo quanto riportato da “Blogsicilia.it” sono stati revocati dallo stesso gip Simone Alecci i domiciliari per il giovane Matteo Ameduri, uno dei 4giovani arrestati dalla polizia per i due accoltellamenti. Grazie all’analisi dei tabulati telefonici è emerso che il giovane si trovava a Castelvetrano, come da lui stesso affermato.