Sono soltanto tre le giornate che mancano al termine del campionato di serie A e le posizioni di classifica si stanno sempre più delineando; in zona Europa League, oltre al Napoli, certo dell’accesso alla fase a gironi visto il trionfo in Coppa Italia, saranno Milan e Roma a giocarsi il piazzamento che permette di evitare i preliminari della competizione. Proprio oggi la UEFA ha comunicato ufficialmente le date in cui avranno luogo le gare di qualificazione dell’edizione 2020/21 dell’ex Coppa Uefa: si partirà il 20 agosto, con il turno preliminare mentre il secondo turno di qualificazione, che interesserebbe le due squadre italiane, andrà in scena il 17 settembre in gara unica, a differenza delle passate stagioni.