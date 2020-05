In attesa della possibile ripresa del campionato di calcio, c’è un tema molto caro ai calciatori: quello degli orari delle partite. Stando a quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, i calciatori si sarebbero rifiutati di scendere in campo prima delle 18 e dunque si tratta di un problema per la Lega che per le gare ha fissato tre nuovi slot (17, 19,15 e 21,30) in sostituzione dei precedenti (16,30, 18,45 e 21). “Con certe temperature non si può giocare”: il concetto ripetuto ieri dall’Associazione.