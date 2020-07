Arrivano aggiornamenti riguardo alla fuga dal centro di accoglienza di Cara Pian del Lago di Caltanissetta. Secondo quanto riporta “Gds.it”, da 118 salgono a 125 i migranti rintracciati. «Mi sto recando in Comune – ha detto il sindaco Roberto Gambino – a scrivere una nota al ministro Luciana Lamorgese ribadendo che la struttura di Caltanissetta non è in grado di contenere queste persone, perché evidentemente non è idonea. Pretendo che non venga più nessuno a Caltanissetta e che il Cara venga svuotato da chi è in i quarantena. Ringraziamo le forze dell’ordine per aver rintracciato più di 100 migranti ma rimango dell’opinione che non possano stare qui».