Rinnovi, allenatore e nuovi arrivi: Palermo “bloccato” fino a settembre?

Pecchia, Caserta, un mister X e la lunga lista dei giocatori stilata da Castagnini e Sagramola. Come ogni estate che si rispetti c’è un turbinio di nomi intorno al club di viale del Fante. Ma prima di mettere nero su bianco qualsiasi tipo di accordo bisognerà aspettare ancora un bel po’ di tempo, forse addirittura mesi.



Sì perché tra il Palermo e il nuovo organico per la serie C, allenatore compreso, ci si è messa di mezzo una burocrazia rallentata dalla pandemia da coronavirus. Burocrazia che, seppur lievemente, scombina anche i piani di chi sa già di non essere riconfermato per la prossima stagione.

La società di viale del Fante ha infatti comunicato a tutti i tesserati della scorsa stagione che fino al 20 luglio dovranno considerarsi ancora sotto contratto con il Palermo, il che significa che chi ad esempio come Ricciardo ha già trovato l’accordo con una nuova squadra, potrà mettere nero su bianco la firma sul contratto soltanto dal 21 luglio.



Tempi decisamente più lunghi, invece, per i nuovi contratti, quelli professionistici, da far firmare a chi farà parte della rosa della Serie C. In questo caso, infatti, bisognerà attendere l’arrivo dell’apposita modulistica dalla Lega. Arrivo che quest’anno, per via della pandemia, è molto probabile che slitti a settembre.



Cosa succede quindi? Succede che fino a quel momento il Palermo, che in tutto ciò non ha alcuna colpa (è bene sottolinearlo), avrà le mani legate e tutto resterà bloccato. Ovvero niente rinnovi per chi come Pelagotti, Lancini, Martinelli, Accardi e Martin sa già che il prossimo anno farà parte della rosa e soprattutto niente nuovi arrivi. Almeno ufficialmente, perché in tutto questo c’è un ritiro precampionato da svolgere.