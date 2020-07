Il caso Ribery tiene banco in casa Fiorentina. Il francese dopo aver subito un furto nella propria abitazione, si è lasciato andare a un duro sfogo nel quale mette in dubbio la sua permanenza nella viola. I tifosi viola non l’hanno presa bene e secondo quanto riporta “Il Giornale” hanno attaccato il giocatore francese, di seguito le parole dei supporters: «Caro Franck, capiamo lo choc, ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro ma devono fare come San Lorenzo che lo prese in tasca e fece silenzio…”.