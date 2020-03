L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mattia Felici, attaccante del Palermo. Con lei 2 volte in panchina il Palermo ha pareggiato e perso: «Sono coincidenze, non penso che se avessi giocato a Palmi e a Licata avremmo vinto di sicuro, non sarebbe cambiato molto». Con il Nola si è rivisto il vero Felici. Cosa è successo prima? «Ho avuto un calo fisiologico perché ho giocato praticamente tutto il girone d’andata e non ci ero abituato. L’anno scorso a Lecce ho giocato solo otto partite con la Primavera e poi sono passato in prima squadra. Dopo la panchina ho fatto una settimana al 100% e domenica si è visto che stavo bene». La panca le ha fatto bene? «Devo ammettere di sì, non credo che avrei tirato fuori la stessa prestazione con il Nola».