«Si vedeva che Dusan non aveva intenzione di firmare. Non hanno senso tutti i messaggi d’amore che ha mandato a Firenze, alla fine si basa sempre tutto sui soldi, nessuno ha guadagnato così tanto a Firenze. I contratti vengono firmati solo da chi si innamora della maglia. C’è bisogno di tutti nella Fiorentina, è una situazione che va risolta e affrontata di petto subito, non si può trascinare. Sicuramente prendere un altro attaccante può essere una mossa intelligente. Belotti era un nome del quale si è parlato molto a Firenze, andrei su questo tipo di profili. Bisogna sedersi al tavolo subito e non a gennaio, la bomba è esplosa ora e la squadra deve essere messa al riparo. Questa è una situazione che deve riguardare solo Vlahovic e la società, non deve coinvolgere lo spogliatoio, è un discorso personale che non andrà a rallentare la crescita del giocattolino che Italiano sta costruendo. Qualcuno dei suoi compagni dovrebbe spronarlo a dare il massimo fino a quando resterà. A Firenze sono stati fischiati anche Baggio e Batistuta, è una cosa che potrebbe succedere. Se è pronto a chiedere 5-6 milioni all’anno deve essere pronto a prendere anche i fischi».