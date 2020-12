Alla vigilia della scadenza dell’ultima rata Tari per il 2020, che va pagata entro domani, in Consiglio comunale arriva il conto di un anno di emergenza rifiuti con un proposta di aumento di 34,7 milioni e con un balzo delle tariffe, rispetto al 2019, del 27,7 per cento. Una stangata che i cittadini dovranno pagare a partire dal 2021 per tre anni con rincaro medio in bolletta di 43 euro.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, il piano economico finanziario che determina le tariffe Tari, presentato dalla Rap e validato dalla Srr (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti), deve essere approvato entro domani così come il bilancio.