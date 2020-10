“l lockdown mirati vanno fatti subito perché che Natale sarà “dipende da quello che decidiamo in questo momento, mentre se temporeggiamo, vedremo nelle prossime settimane un aumento esponenziale dei casi.

Soprattutto in alcune aree del Paese, e poi dovremo prendere decisioni durissime più tardi, ma allora servirà molto più tempo. Quando vai oltre 10-11mila casi e non riesci più a tracciare e allora devi contenere.





In certe situazioni ormai il contenimento necessario è tale che deve essere fatto un lockdown, mirato ma deve essere fatto. Non ha senso muoversi a livello regionale ma metropolitano, provinciale, comunale”. Queste le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, rilasciate ad Agorà in merito all’emergenza Coronavirus.

Dello stesso avviso il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri: ” Chiusure mirate dovranno essere chirurgiche dove il sistema non regge, anche in base al numero dei casi”.