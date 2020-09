Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “24Mattino” in onda su “Radio 24” commentando l’ipotesi di riapertura degli stadi: “Noi al ministero siamo contrari. Prima ci sono le scuole, e poi ci occuperemo degli stadi. 25% capienza? Occorre prima vedere quale sarà l’impatto delle riaperture delle scuole, di quanto si alzerà l’indice di riproduzione virale, e poi si potrà aprire riflessione su aperture che comportano grandi assembramenti come gli stadi. Ciò che sta succedendo per gli stadi è già accaduto con la riapertura delle discoteche”.