Tiene banco nel mondo del calcio l’argomento legato alla riapertura degli stadi. Il Coronavirus non è stato debellato, ma nel mondo dello sport c’è la voglia di riaprire gli impianti. Gianni Nanni, membro della Commissione medica della FIGC, ha voluto dire la sua sulla questione ai microfoni di ” Radio Marte”, di seguito le sue parole: «Noi abbiamo chiesto un protocollo più leggero al CTS, siamo favorevoli a un ritorno dei tifosi a capienza limitata negli stadi. Il CTS prende in considerazione le nostre istanze ma credo che abbia come primo obiettivo il discorso della scuola».

A fargli eco c’è anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, di seguito le sue parole rilasciate in conferenza stampa: «Per gli stadi deve essere un’apertura graduale ma che chiede una sorta di posticipazione rispetto all’attività scolastica. Parte prima la scuola ed è giusta questa impostazione, per poi verificare gradualmente la possibilità di riapertura degli stadi. Ci sono priorità. Conte è stato molto chiaro: l’apertura degli stadi è un tema affrontato con molta attenzione, mi fa piacere che anche il premier abbia ascoltato le nostre istanze”.