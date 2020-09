Il caso combine tra Picerno e Bitonto sta mandando in subbuglio l’intera Lega Pro, per questo caos potrebbe slittare il sorteggio dei calendari. Secondo quanto riporta “Tuttocampo.it” nella vicenda si è intromesso il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, con una lettera mandata alla Corte Federale D’Appello, dove c’è scritto che si vuole arrogare il diritto di scegliere le due formazioni che dovrebbero sostituire Picerno e Bitonto. Per questo si complica la posizione del Foggia che al momento risulta ripescata in Lega Pro.