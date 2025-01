Resto del Carlino: “Modena a Palermo con Botteghin e le due punte?”

Il Modena si prepara alla trasferta di Palermo con una formazione che potrebbe vedere importanti rientri e forse una novità tattica in attacco. Secondo quanto riportato da Alessandro Troncone sul “Resto del Carlino“, la squadra emiliana potrebbe fare affidamento su Eric Botteghin per rafforzare la difesa in un momento di emergenza a causa delle squalifiche di Zaro e Cauz.

La strategia di mercato del Modena, come sottolineato da Troncone, è chiara: intervenire solo se strettamente necessario, privilegiando la continuità e la fiducia nel gruppo attuale che, nonostante infortuni e problemi, sta trovando la sua forma. Andrea Catellani, direttore sportivo, rimane alla finestra valutando le opportunità che potrebbero presentarsi.

In difesa, il tecnico Luca Mandelli ha due opzioni principali: schierare un trio composto da Caldara, Botteghin e Dellavalle, oppure arretrare Cotali, testato in allenamento in questa nuova posizione, e inserire Idrissi sulla fascia sinistra.

Il modulo confermato sarà il 3-4-3, segno di una volontà di dare continuità al progetto tecnico nonostante le difficoltà. Questa scelta è in linea con la filosofia del club di puntare sulla stabilità e sull’adattabilità della rosa esistente. L’attacco potrebbe vedere una novità importante se Caso non dovesse recuperare in tempo per la partita. Mandelli sta considerando l’ipotesi di una doppia punta, con Abiuso o, in alternativa, Defrel al fianco di Pedro Mendes. Questa soluzione non solo risponderebbe all’emergenza, ma offrirebbe anche nuove soluzioni tattiche all’allenatore, che ha l’abbondanza di opzioni come un piacevole “problema”.