Resto del Carlino: “Massimo Ferrero vuole l’Ascoli”

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sul futuro dell’Ascoli con Massimo Ferrero interessato al club.

Massimo Ferrero è interessato a rilevare l’Ascoli Calcio. Colpo di scena nella nota vicenda della cessione dello storico club di corso Vittorio. Nel frattempo il sindaco Marco Fioravanti anche nelle ultime ore ha continuato a lavorare per creare una cordata di imprenditori ascolani e marchigiani. Il primo cittadino si sta avvicinando sempre più ad una quadra che potrebbe essere trovata a breve. Negli ultimi giorni invece a far registrare delle concrete attenzioni sarebbe stato l’ex presidente della Sampdoria.

‘Er Viperetta’ già la scorsa settimana avrebbe avuto alcune interlocuzioni finalizzate nel cercare di imbastire una possibile trattativa volta a rientrare nel mondo del calcio con il Picchio. Dopo aver risolto alcune vicende giudiziarie Ferrero ora sarebbe pronto a tornare in pista raccogliendo una nobile decaduta del panorama calcistico italiano. A fine maggio il tribunale di Paola aveva archiviato l’accusa di bancarotta fraudolenta nei suoi confronti per il procedimento dove lo stesso era indagato per la gestione delle sue società cinematografiche.

La richiesta della Procura era stata accolta dal Gip che poi ha provveduto a prosciogliere gli indagati perché “dagli atti emerge che l’ipotesi di reato per cui si procede non può configurarsi”. Nella spinosa indagine il 72enne romano originario di Testaccio era stato inizialmente ritenuto responsabile di aver cagionato il dissesto della società Ellemme Spa e nel dicembre 2021 arrestato. A seguire le dimissioni da presidente del club blucerchiato. Nell’aprile 2024 invece ecco arrivare l’accordo per cedere i cinema al finanziere Raffaele Mincione, portando a termine il concordato di Eleven Finance la cui adunanza dei creditori ora è fissata per il prossimo 13 dicembre.