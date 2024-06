La Nazione: “Pisa, caccia ai “big” della categoria. I nerazzurri si inseriscono per Tutino”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sul Pisa a caccia degli attaccanti di categoria.

Nel calciomercato conta soprattutto sapersi inserire al momento giusto per cercare l’affare migliore. E’ quello che sta cercando di fare il Pisa Sporting Club per restaurare il reparto avanzato e non solo. I nerazzurri sono infatti una delle ultime pretendenti per Gennaro Tutino. Il 27 enne ha rotto col Cosenza che ha riscattato il suo cartellino per 2,4 milioni di euro. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, dieci giorni fa a Tmw aveva espresso sentimenti negativi nei confronti del presidente cosentino, che aveva di fatto riscattato il giocatore senza avvertire lo stesso Tutino e l’agente. Il suo ciclo sarebbe finito ed è partita una caccia al cartellino. Da un lato l’esigenza di rientrare nell’investimento da parte del Cosenza, guadagnandoci, dall’altra la voglia di andar via di Tutino. Ballano 4-5 milioni di euro. Troppi per il Pisa?

La società nerazzurra intanto avrebbe fatto un concreto sondaggio per il giocatore, già giustiziere nerazzurro con cinque reti segnate contro il Pisa, accodandosi agli altri club interessati come Salernitana, Lecce, Venezia, i tedeschi dello Schalke 04 e la Sampdoria. Di fatto queste mosse fanno emergere come vi sia un preciso cambio di strategia, ma soprattutto anche la voglia di fare percepire che, con l’arrivo di Pippo Inzaghi in panchina, la società voglia rilanciare e tentare l’assalto alla Serie A. Dare concretamente un obiettivo è senza dubbio importante anche per quei procuratori e quei calciatori che, quest’anno, andranno in scadenza e vogliono garanzie, così come a parti invertite le vuole anche il Pisa, di un progetto volto a migliorare la situazione e a crescere. E’ stato il caso di Marius Marin, di sicuro un pezzo pregiato del futuro calciomercato nerazzurro. La lista completa dei giocatori in scadenza il prossimo anno, comprende infatti, oltre a Marin anche Nicolas , Maxime Leverbe, Antonio Caracciolo, Hjortur Hermannsson, Ernesto Torregrossa, Idrissa Touré, Leonardo Loria, Stefano Moreo, Arturo Calabresi, Andrea Barberis, Alessandro De Vitis. Intanto uno dei nomi più interessanti del calciomercato resta il centrocampista Nicolas Viola, di proprietà del Cagliari che sta trattando il rinnovo del calciatore. Tra una settimana Viola sarà libero di accordarsi con chi vorrà e lo Sporting Club è su di lui, anche per l’intercessione di Filippo Inzaghi.

Inoltre continua il dialogo tra il Pisa e l’Empoli (con il nuovo diesse Gemmi) per Samuele Angori, 20 anni, difensore dell’Empoli, lo scorso anno al Pontedera. Potrebbe essere uno dei primi colpi di luglio. Oggi infine è atteso l’annuncio di Davide Vaira come nuovo direttore sportivo, dopo la firma del suo biennale fino al 30 giugno 2026, lo stesso contratto di Filippo Inzaghi, che seguirà a ruota. I due, secondo quanto emerge, saranno presentati insieme in uno speciale evento stampa.