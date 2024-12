Repubblica: “Waterfront, Favorita stadio e Fiera. Le promesse di Lagalla”

Palermo riparte dal mare per guardare al futuro. È questa l’immagine scelta dal sindaco Roberto Lagalla per raccontare i primi due anni e mezzo di mandato e fissare gli obiettivi fino al 2027. Come riportato da Claudia Brunetto su Repubblica Palermo, oggi in edicola, il sindaco ha illustrato i traguardi raggiunti e le sfide ancora aperte durante un incontro al Marina Convention Center, al Molo Trapezoidale, circondato da assessori, consiglieri comunali e rappresentanti delle istituzioni cittadine.

Tra bilanci risanati e criticità irrisolte

Lagalla ha voluto mettere l’accento su un risultato cruciale: il risanamento dei conti comunali, con quasi 400 milioni di euro in cassa dopo anni di difficoltà e 70 milioni recuperati dall’avanzo di amministrazione. Tuttavia, non sono mancate le ammissioni sulle questioni ancora aperte, come la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata, che continua a non decollare.

Tra le soluzioni prospettate, il sindaco non ha escluso l’apertura ai privati nella gestione della discarica di Bellolampo, ribadendo la necessità di un intervento risolutivo per migliorare il decoro urbano.

Cultura, sociale e infrastrutture: le priorità

Il primo cittadino ha rivendicato il successo culturale del Festino dei 400 anni di Santa Rosalia, riconosciuto come uno degli eventi più rilevanti al mondo e premiato al “Best Event Awards”. Sul fronte sociale, ha sottolineato il lavoro fatto per azzerare le bare in attesa al cimitero dei Rotoli, mentre nei prossimi mesi si punta a consolidare i risultati ottenuti con interventi sul verde pubblico, tra cui la riqualificazione del Giardino Inglese e la valorizzazione della Costa Sud.

I progetti futuri e il rilancio dello sport

Per i prossimi due anni e mezzo, Lagalla ha delineato un piano ambizioso. Tra i principali obiettivi ci sono il raddoppio del ponte Corleone, la riqualificazione del Parco della Favorita – da trasformare in un vero e proprio “quartiere verde” – e il completamento dei lavori sul waterfront.

Lo sport avrà un ruolo centrale grazie alla convenzione tra il Comune e il Palermo calcio per la gestione dello stadio Renzo Barbera. L’assessore Alessandro Anello ha sottolineato l’importanza di questo accordo, che prevede interventi per rendere l’impianto uno dei più moderni d’Italia, con progetti anche sulle aree limitrofe, come la tensostruttura di Italia ’90.

Emergenze sociali e interventi sul territorio

Lagalla ha poi commentato il drammatico caso della donna che ha partorito in strada, evidenziando come l’amministrazione comunale stia lavorando per potenziare il welfare e affrontare le situazioni di marginalità sociale.

Uno sguardo al futuro

Come riportato da Repubblica Palermo, l’amministrazione Lagalla punta ora a consolidare i progressi ottenuti e a rispondere alle sfide ancora aperte. Tra sviluppo urbano, innovazione e turismo, Palermo vuole continuare a crescere, offrendo nuove opportunità ai giovani e migliorando la qualità della vita per tutti i cittadini.