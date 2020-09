L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione Coronavirus in Europa.

I governi europei adottino misure più stringenti, altrimenti nuovi lockdown generalizzati saranno inevitabili: è l’allarme lanciato dalla Commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, assieme all’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) – scrive il quotidiano. Il governo italiano lavora in queste ore a nuove strette. In particolare, l’esecutivo valuterà entro pochi giorni se estendere i tamponi obbligatori ai viaggiatori provenienti da altri tre Paesi continentali, allungando una lista che comprende già – tra gli altri – Francia e Spagna. Si tratta di Belgio, Repubblica Ceca e Regno Unito.