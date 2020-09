L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul caos Trapani. Sedici dipendenti e un fornitore hanno rotto gli indugi: presenteranno istanza di fallimento nei confronti del club, per non aver ricevuto le spettanze dovute. Anche ieri i calciatori non si sono potuti allenare. Nonostante la presenza di Pellino, Alivision sta trattando la cessione della società a Simone Pillisio.