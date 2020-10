L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’interesse di René De Picciotto per il Dattilo. Valutata la società 500 mila euro, ha proposto di rilevare il 51 per cento del club con una cifra di 250 mila euro. Concedendo anche di far rimanere fino alla fine della stagione due persone della vecchia dirigenza nella nuova società.

Se il Dattilo, nel prossimo giugno, dovesse essere in Serie C, De Picciotto riconoscerebbe anche l’incremento del valore del club, saldando la quota rimanente.





Domani i dirigenti del Dattilo ascolteranno un altro gruppo che desidera rilevare la società, sempre con l’intento di portarla a Trapani l’anno prossimo.