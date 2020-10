L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure anti-Covid 19 a Palermo. No al coprifuoco, sì ad un divieto di sosta per i pedoni in intere aree della città. Un provvedimento in vigore nel fine settimana dalle 21 alle 24.

Orlando vuole procedere per gradi: prima tenterà di ridurre il rischio contagio della movida impedendo gli assembramenti davanti ai locali.





Se non dovesse funzionare chiuderà piazze e vie più frequentate, da via La Lumia a Piazza Sant’Anna, dalla Vucciria a piazza Magione.