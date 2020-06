L’edizione odierna di “Repubblica” dedica spazio anche alla situazione legata al Trapani. L’attesa della sentenza del Tribunale di Roma, che dovrà decidere di chi sia la proprietà del club – scrive il quotidiano -, rende impossibile qualunque manovra economica. L’assemblea dei soci, che dovrebbe anche deliberare sulla nuova composizione del consiglio di amministrazione, è attesa per questo pomeriggio. Alivision e Fabio Petroni hanno portato il Trapani in serie B per la quinta stagione della sua storia ma da domani – prosegue il quotidiano – inizia un’altra era: o avranno la disponibilità finanziarie per rimanere saldi al loro posto, oppure dovranno cedere il passo. Ne va della stessa esistenza del Trapani.