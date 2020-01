L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’affluenza prevista per Palermo-Roccella. Dopo gli appelli social dei responsabili delle pagine Facebook gestite dai sostenitori rosanero, non si registra una particolare impennata nella vendita dei biglietti per lo stadio. Il flusso di vendita è in linea con le altre partite casalinghe dei rosanero, andamento che fa pensare al solito dato di presenze che si aggira intorno ai poco meno di quindicimila spettatori.

