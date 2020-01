L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Roccella. Potrebbe essere adottata la difesa a 3. Ma le novità non si fermeranno al sistema di gioco, nelle ultime ore prende corpo l’ipotesi di un attacco a due con Ricciardo e Floriano, con Felici per forza di cose dirottato sulla fascia come esterno a tutto campo. Stuzzica anche Silipo e il Palermo potrebbe anche scendere in campo per la prima volta in questa stagione con due giocatori del 2001. Per il resto le maglie dei tre difensori titolari davanti al portiere Pelagotti sembrano già assegnate con Peretti, Lancini e Crivello favoriti, ma con Accardi che potrebbe rappresentare la sorpresa se dovessero giocare contemporaneamente i due 2001 Felici e Silipo. A centrocampo, a parte l’ex leccese sulla destra, a sinistra Martinelli si adatterà al ruolo di esterno, mentre a completare il reparto ci saranno Martin e uno fra Kraja e Langella. In attacco Ricciardo, favorito su Sforzini, farà coppia con Floriano. Nel caso in cui la scelta dovesse ricadere nuovamente sull’attacco a tre, invece, il sistema di gioco sarebbe il 3-4-3 con Felici spostato in avanti con Floriano esterno d’attacco e Ricciardo in mezzo. Sulla fascia a destra, invece, andrebbe Langella.