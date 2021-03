L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle difficoltà delle imprese davanti alle restrizioni anti-Covid 19.

Le ventimila imprese siciliane della ristorazione stimano di aver perso 3 miliardi di incassi. Bussano alle porte della Regione: «Non c’è un euro per noi nella Finanziaria in discussione all’Ars» e non escludono azioni eclatanti. «Portiamo le scorte destinate a marcire nei magazzini davanti a palazzo d’Orleans».





La vera beffa è la nuova Finanziaria che non stanzia un euro per i ristori. Antonio Cottone, titolare del ristorante La Braciera a Palermo e presidente provinciale di Fipe Confcommercio, spiega: «Musumeci chiede i ristori a Roma ma a noi in un anno ha dato solo 2.156 euro a testa. Poi abbiamo avuto agevolazioni per accedere ai finanziamenti di Irfis e ci siamo indebitati».