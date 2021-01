L’edizione odierna di “Repubblica” parla della Sicilia che si avvicina alla zona rossa.

Nella mappa si accende un puntino rosso a Casteldaccia. Pochi minuti e un altro spunta a Marsala. Poi a Brancaccio. Nella centrale operativa del 118 non avevano mai avuto così tante chiamate per Covid. «Martedì abbiamo registrato il numero più alto: 220 interventi per sospetti contagiati. Il record, dall’inizio della pandemia, era di 170 in un giorno» , racconta Fabio Genco, il responsabile del servizio per Palermo e Trapani.





«Questa mattina, su un centinaio di telefonate, la metà riguarda casi Covid» , spiega l’infermiera Marrone dopo avere registrato l’ultimo allarme. I numeri raccontano di come l’inizio di questa terza ondata sia peggio della prima. Secondo un report del 118, nelle due settimane successive al 28 febbraio sono arrivate al servizio di emergenza di Palermo e Trapani 8.181 segnalazioni. Nei 14 giorni successivi al 30 dicembre sono state 9.462: 1.281 in più.