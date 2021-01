L’edizione odierna di “Repubblica” parla di Palermo verso il lockdown.

Nella partita a poker fra Regione, sindaci e governo centrale sulla nuova stretta anti-Covid, è il governatore Nello Musumeci a scoprire per primo le carte: « Abbiamo chiesto a Roma di dichiarare l’Isola zona rossa per due settimane. Se non lo farà, provvederò con mia ordinanza nelle aree a maggior incidenza di contagio » .





La risposta romana giungerà oggi, insieme al report settimanale della cabina di regia che vedrebbero la Sicilia ancora arancione, seppure di un soffio. I criteri decisivi per entrare in zona rossa sono due: una valutazione del rischio alta e un Rt che nell’intervallo inferiore superi 1,25. A Palermo l’incidenza attuale è di 15 contagiati ogni 10mila abitanti, al di sotto della soglia: «Ma le aree metropolitane — sottolinea l’assessore — hanno un indice di pericolosità maggiore connesso alla grandezza dell’area dove confluiscono persone da tutta la Sicilia».