L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli interventi economici della Regione Sicilia. La mega manovra promette aiuti a famiglie e imprese ma sul fronte delle coperture non dà certezze e rischia di avviare tagli pesanti a trasporti e cultura. La Finanziaria promette 1,5 miliardi di euro di fondi statali ed europei per una serie di iniziative che devono avere però il via libera di Roma e Bruxelles; e dall’altro prevede 200 milioni di tagli se non andrà in porto l’accordo con lo Stato per consentire alla Regione di trattenere più risorse. Verranno erogati 1.000 euro per tutti i sanitari impegnati nell’emergenza. Altri 700 li riceveranno i dipendenti delle Ipab impegnati nell’assistenza degli anziani. Previsto un fondo da 120 milioni di euro per la scuola e il sistema della formazione professionale. Le Università che riceveranno studenti che provengono da atenei di altre regioni riceveranno un bonus da 1.200 euro e gli studenti non pagheranno le tasse per un anno. Creato un fondo da 200 milioni per disagiati e per stimolare i consumi delle famiglie.