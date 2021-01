L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle nuove misure anti-Covid in arrivo in Sicilia.

Scuole superiori chiuse almeno sino alla fine del mese, così come bar e ristoranti, con la possibilità di provvedimenti ancora più restrittivi per almeno tre settimane.





La situazione è esplosiva: ieri i ricoveri in terapia intensiva sono stati 194, quattro in più rispetto a martedì. A Palermo, prima provincia per numero di nuovi casi (485), gli ospedali sono in affanno: i posti letto in terapia intensiva al Cervello sono quasi esauriti, quelli in degenza ordinaria saturi, mentre al pronto soccorso ci sono 40 pazienti. L’ipotesi è di riconvertire ancora una volta l’area di emergenza del Civico — che in terapia intensiva ha solo 9 posti — riservandola ai casi Covid.