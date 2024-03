Repubblica: “Sicilia e Palermo, la mappa dei concerti estivi cambia gli scenari. Riparte il Velodromo”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su sui concerti in programma questa estate in Sicilia ma soprattutto a Palermo.

La mappa dei concerti dell’estate subisce un drastico cambio di rotta: tra luglio e agosto oltre 40 tour approderanno in Sicilia, ma dei circa 80 concerti confermati ad oggi, nessuno è in programma al teatro antico di Taormina. Non era mai successo. A tenere alla larga gli organizzatori dallo spazio più bello dell’Isola è il notevole aumento del canone di affitto. «Siamo riusciti per un soffio — dice il promoter Carmelo Costa —

con tanta pazienza a salvare la scorsa stagione dei concerti. Ma quest’anno ci siamo trovati di fronte ad

un allucinante aumento dei costi di almeno sette volte rispetto al passato. Di conseguenza, abbiamo dovuto bloccare le trattative con i grandi nomi internazionali e dirottare altrove i tour nazionali. Questo groviglio

burocratico penalizza noi organizzatori di eventi e soprattutto causa un grave danno al turismo musicale».

Riparte il velodromo – Inaugura la stagione Gigi D’Alessio con una doppio appuntamento, il 5 e il 6 luglio (biglietti da 35 euro); il 13 luglio arriva Il Volo con il suo “Tutti per uno — Capolavoro” (biglietti da 39 euro); il 20 agosto saranno protagonisti i Pooh con “Amici per sempre estate 2024” (biglietti da 39, 90 euro) e il 31 agosto è atteso Antonello Venditti che festeggia i 40 anni di “Notte prima degli esami” (biglietti da 39 euro).

Agosto al Verdura – Al teatro di Verdura, baricentro dell’estate palermitana, ad oggi sono già 10 dieci i concerti confermati. Ricchissimo sarà il mese di agosto: il 4 tocca a Francesco De Gregori, giovedì 8 Cristiano De Andrè rivisiterà le canzoni del padre Fabrizio (biglietti da 30 euro), il 10 agosto Fiorella Mannoia sarà accompagnata da un’orchestra sinfonica per rivisitare i suoi successi come “Quello che le donne non dicono” e “Come si cambia” (biglietti da 46 euro). Il 17 agosto Renga e Nek condivideranno i rispettivi scrigni di hit e la sanremese “Pazzo di te” ( biglietti da 34,50 euro), mercoledì 21 Mahmood eseguirà “Tuta Gold” e le altre canzoni di “Nei letti degli altri”, il 24 l’estro di Achille Lauro prenderà forma con “A rave bifore. L’iliade” (biglietti da 46 euro). Domenica 25 Ermal Meta arriverà con il tour che fa da eco al nuovo album ( biglietti da 34,50 euro) e il 26 Massimo Ranieri regalerà la magia di “Tutti i sogni ancora in volo” (biglietti da 40,25 euro).

La conferma dei Cantieri – Dopo l’esperimento dell’estate scorsa i Cantieri culturali alla Zisa (9.600 posti) si confermano come palco alternativo dell’estate. Sono già in prevendita i biglietti per i concerti di Salmo-Noyz (13 luglio), Calcutta ( 25 luglio), Tommaso Paradiso (20 luglio) e Annalisa (27 luglio).