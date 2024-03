Gds: “Conca d’oro, acquisti in salita. Rubati i carrelli della spesa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul centro commerciale “Conca D’Oro” e i carrelli rubati.

La commessa mostra un biglietto. È un foglio precompilato in cui sono riportate le lamentele dei clienti. Il messaggio, però, è solo uno scritto in stampatello e sottolineato più volte: «Si prega di reperire carrelli perché così non è possibile fare la spesa. Si prega di provvedere presto».

È la richiesta dei clienti del supermercato Conad che si trova all’interno del centro commerciale Conca d’Oro. Perché effettivamente di carrelli non se ne vede neanche l’ombra. In ferro 0 in plastica non fa differenza, gli stalli che si trovano nel parcheggio esterno sono completamente vuoti. Stesso discorso anche per gli stalli presenti nei parcheggi al chiuso: vuoti anche quelli. leri, però, alla polizia è arrivata una denuncia per furto.

«La situazione è davvero insostenibile», dice un’impiegata che preferisce mantenere l’anonimato. «Siamo a disagio noi e soprattutto i nostri clienti che difficilmente riescono a fare spese importanti». Furti che, specialmente per i carrelli in plastica, restano un mistero: «Posso capire il furto dei carrelli in ferro che poi vengono smontati e i pezzi rivenduti, ma non riesco a capire assolutamente cosa se ne facciano di quelli in plastica».