L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei divieti per il Ferragosto presenti in tutta Sicilia. A Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, un vigile troppo zelante potrebbe persino multare chi porta con sé un accendino – scrive il quotidiano -: nel Ferragosto dei divieti impossibili, infatti, capita che i sindaci proibiscano di tutto, e nella foga di impedire i falò si spingano a interdire la «detenzione a qualsiasi titolo sulla pubblica via e il trasporto con qualsiasi mezzo » non soltanto di « legna, carbone e carbonella», ma anche di «qualsiasi altro materiale che possa astrattamente servire all’accensione di fuochi sulla spiaggia » .

Molti centri si sono spinti oltre, limitando ad esempio l’acquisto di alcol in notturna in tutta la città: a Palermo dalle 19 di oggi alle 7 di domattina e di nuovo dalle 19 alle 24 di domani sera non si potrà neanche bere una birra in spiaggia, e lontano dal mare si potrà consumare alcol soltanto all’interno dei locali o in un contenitore che non sia di vetro.